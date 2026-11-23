Совет директоров вернул Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia
Дженсен Хуанг. Обложка © ТАСС / Zuma
Дженсен Хуанг восстановлен в должности президента и генерального директора американской корпорации Nvidia. Совет директоров компании единогласно проголосовал за возвращение предпринимателя на прежний пост.
В распространённом пресс-релизе отмечается, что совет получил консультации представителей правительства США и пришёл к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности. Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что считает предпринимателя подходящим человеком для руководства корпорацией.
Ранее Life.ru сообщал, что Дженсен Хуанг выразил готовность вернуться на пост главы Nvidia, если совет директоров сочтёт такое решение отвечающим интересам компании.
Напомним, в начале ноября 2026 года Дженсен Хуанг оказался в центре скандала после публикаций о его романе с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Она занимала руководящую должность в сингапурской технологической компании Megaspeed International, которая закупала чипы Nvidia. Сам Хуанг признал, что изменил жене, и публично извинился перед семьёй и сотрудниками, не назвав имя женщины.
Ситуацию осложнили подозрения американских спецслужб в возможных связях Элис Хуанг с китайской разведкой. По данным источников ABC News, она поддерживала контакты с представителем Министерства государственной безопасности КНР с весны 2025-го по осень 2026 года. На фоне скандала совет директоров Nvidia начал независимое расследование, а 11 ноября принял отставку Хуанга.
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