Дженсен Хуанг восстановлен в должности президента и генерального директора американской корпорации Nvidia. Совет директоров компании единогласно проголосовал за возвращение предпринимателя на прежний пост.

В распространённом пресс-релизе отмечается, что совет получил консультации представителей правительства США и пришёл к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности. Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что считает предпринимателя подходящим человеком для руководства корпорацией.

Напомним, в начале ноября 2026 года Дженсен Хуанг оказался в центре скандала после публикаций о его романе с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Она занимала руководящую должность в сингапурской технологической компании Megaspeed International, которая закупала чипы Nvidia. Сам Хуанг признал, что изменил жене, и публично извинился перед семьёй и сотрудниками, не назвав имя женщины.

Ситуацию осложнили подозрения американских спецслужб в возможных связях Элис Хуанг с китайской разведкой. По данным источников ABC News, она поддерживала контакты с представителем Министерства государственной безопасности КНР с весны 2025-го по осень 2026 года. На фоне скандала совет директоров Nvidia начал независимое расследование, а 11 ноября принял отставку Хуанга.