Американский производитель микрочипов Nvidia потерял около $1,04 трлн рыночной стоимости после отставки своего основателя и многолетнего руководителя Дженсена Хуанга. Всего за девять дней капитализация технологического гиганта сократилась примерно на четверть. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на биржевые данные.

Ещё 11 ноября, накануне объявления об уходе гендиректора, акции компании стоили $173,73, а её общая оценка достигала $4,2 трлн.

Однако к вечеру пятницы, 20 ноября, цена ценных бумаг опустилась приблизительно до $128. В результате капитализация Nvidia снизилась до $3,14 трлн.

Хуанг покинул пост генерального директора 12 ноября, одновременно выйдя из совета директоров. Кадровые перестановки последовали за скандалом вокруг его внебрачных отношений с предпринимательницей, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

В Пекине обвинения в шпионаже отвергли, назвав их клеветническими. Сам бизнесмен ранее признал факт супружеской неверности и принёс извинения.

Несмотря на готовность Хуанга вернуться к управлению корпорацией, совет директоров отказался восстанавливать его в должности. Временно руководить Nvidia поручили финансовому директору Колетт Кресс.

Business Insider отмечает, что падение котировок нельзя целиком объяснять отставкой руководителя. Однако столь масштабные потери демонстрируют, насколько сильно инвесторы связывали перспективы технологического гиганта с его основателем.

Ранее Life.ru сообщал об отказе Nvidia возвращать Дженсена Хуанга на пост генерального директора даже после публичной поддержки бизнесменом Илоном Маском. Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что решение об отставке основателя корпорации было единогласным. Сейчас компания ищет постоянного преемника, а обязанности руководителя временно исполняет финансовый директор Колетт Кресс.