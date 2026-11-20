Президент США Дональд Трамп допустил, что вскользь затронул скандал вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы это не обсуждали. Возможно, я лишь вскользь упомянул об этом, потому что это трагедия», — пояснил Трамп. Он назвал Хуанга блестящим человеком, высоко оценил его вклад в развитие технологий и добавил, что основным предметом беседы с Си был искусственный интеллект.

Впрочем, министр финансов США Скотт Бессент 20 ноября заявил, что скандал вокруг Nvidia не поднимался на официальных двусторонних переговорах американского и китайского лидеров. По его словам, стороны подробно обсуждали развитие искусственного интеллекта, технологическую конкуренцию и торговую политику.

Сама Nvidia ещё 12 ноября объявила об отставке Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение последовало за публикациями о внебрачных отношениях предпринимателя с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Публичных доказательств передачи секретной информации представлено не было.