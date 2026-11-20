Трамп признался, что затронул тему скандала с экс-главой Nvidia в разговоре с Си
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Президент США Дональд Трамп допустил, что вскользь затронул скандал вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы это не обсуждали. Возможно, я лишь вскользь упомянул об этом, потому что это трагедия», — пояснил Трамп. Он назвал Хуанга блестящим человеком, высоко оценил его вклад в развитие технологий и добавил, что основным предметом беседы с Си был искусственный интеллект.
Впрочем, министр финансов США Скотт Бессент 20 ноября заявил, что скандал вокруг Nvidia не поднимался на официальных двусторонних переговорах американского и китайского лидеров. По его словам, стороны подробно обсуждали развитие искусственного интеллекта, технологическую конкуренцию и торговую политику.
Сама Nvidia ещё 12 ноября объявила об отставке Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение последовало за публикациями о внебрачных отношениях предпринимателя с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Публичных доказательств передачи секретной информации представлено не было.
Ранее Life.ru сообщал, что совет директоров Nvidia отказался рассматривать возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора. Об этом 17 ноября заявил председатель совета Харви Джонс. Временно компанию возглавляет финансовый директор Колетт Кресс, а поиск постоянного руководителя продолжается.