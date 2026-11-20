Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта начал расследование в отношении Nvidia на фоне скандала с бывшим руководителем корпорации Дженсеном Хуангом и его предполагаемой связью с китайской разведкой. Власти потребовали от производителя чипов предоставить документы, чтобы выяснить, могли ли американские технологии и секретные сведения попасть в Китай. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры штата.

Следователи намерены установить, не нарушала ли Nvidia законодательство Калифорнии и не скрывала ли от акционеров потенциальные угрозы для бизнеса. Особое внимание уделят возможной передаче передовых процессоров для искусственного интеллекта и конфиденциальной информации китайской стороне.

«Компании не могут вводить своих инвесторов в заблуждение», — подчеркнул Бонта.

По его словам, действия корпорации и её бывшего главы вызывают серьёзные вопросы, а полученные документы помогут определить, были ли допущены нарушения закона.

Поводом для разбирательства стали сообщения о внебрачных отношениях Хуанга с предпринимательницей Элис Хуанг, ранее работавшей в сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают женщину в сотрудничестве с китайской разведкой. При этом её причастность к шпионажу не доказана, а Минюст США ранее признавал, что окончательного вывода по этому вопросу пока нет. Власти Китая также отвергли обвинения, назвав сообщения о предполагаемой разведывательной деятельности предпринимательницы клеветой.

На фоне скандала 12 ноября Nvidia официально объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Временно руководить корпорацией назначили финансового директора Колетт Кресс, а совет директоров начал поиск постоянного преемника.

Ранее Life.ru рассказывал о коллективном иске инвесторов против Nvidia и Хуанга. Акционеры обвинили руководство в сокрытии информации, которая могла повлиять на стоимость ценных бумаг. Иск поступил в федеральный суд Сан-Хосе 9 ноября. Претензии касаются инвесторов, приобретавших акции компании с 9 октября 2025 года по 8 ноября 2026-го. Истцы требуют возмещения финансового ущерба.

Параллельно американские власти начали проверять возможные нарушения экспортных ограничений при поставках чипов Nvidia в Китай. По словам министра финансов США Скотта Бессента, следователи изучают предполагаемую схему перепродажи процессоров через фирмы-посредники. Их интересует, насколько тщательно производитель проверял покупателей и знало ли руководство о возможном перенаправлении продукции китайским компаниям. Нарушения со стороны Nvidia пока не установлены.