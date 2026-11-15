В США проверяют Nvidia на возможный обход запрета на поставки чипов в Китай
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские власти выясняют, могла ли компания Nvidia обходить экспортные ограничения США при продаже передовых чипов в Китай через фирмы-посредники. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
По словам главы Минфина, у властей возникли вопросы к схеме поставок микросхем, в которой участвовали компании с признаками фиктивной деятельности. Следователи проверяют, знало ли руководство Nvidia о возможном перенаправлении продукции китайским покупателям.
Бессент подчеркнул, что необходимо установить, насколько тщательно производитель проверял своих клиентов и соблюдал американское законодательство. Отдельное внимание уделят тому, кто именно внутри корпорации мог располагать информацией о подозрительных сделках — рядовые сотрудники, менеджеры среднего звена или высшее руководство.
В центре скандала оказалась сингапурская компания Megaspeed International, закупавшая высокопроизводительные процессоры Nvidia. Американские власти подозревают, что через неё передовые микросхемы могли попадать в Китай в обход действующих запретов. При этом сам факт нарушения экспортного законодательства со стороны Nvidia пока не установлен.
Вашингтон ограничивает поставки наиболее современных американских процессоров в Китай, объясняя это рисками их применения в военных разработках и системах искусственного интеллекта. Расследование должно показать, насколько эффективно действовали существующие механизмы контроля и могла ли Nvidia допустить нарушения при работе с посредниками.
Ранее Скотт Бессент призвал Nvidia искать нового генерального директора за пределами компании. Министр заявил о необходимости серьёзных кадровых перемен и кардинальной перестройки руководства производителя чипов. По мнению Бессента, на фоне сложившейся ситуации корпорации нужен руководитель со стороны, а не преемник Дженсена Хуанга из числа действующих сотрудников.