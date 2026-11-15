Американские власти выясняют, могла ли компания Nvidia обходить экспортные ограничения США при продаже передовых чипов в Китай через фирмы-посредники. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы Минфина, у властей возникли вопросы к схеме поставок микросхем, в которой участвовали компании с признаками фиктивной деятельности. Следователи проверяют, знало ли руководство Nvidia о возможном перенаправлении продукции китайским покупателям.

Бессент подчеркнул, что необходимо установить, насколько тщательно производитель проверял своих клиентов и соблюдал американское законодательство. Отдельное внимание уделят тому, кто именно внутри корпорации мог располагать информацией о подозрительных сделках — рядовые сотрудники, менеджеры среднего звена или высшее руководство.

В центре скандала оказалась сингапурская компания Megaspeed International, закупавшая высокопроизводительные процессоры Nvidia. Американские власти подозревают, что через неё передовые микросхемы могли попадать в Китай в обход действующих запретов. При этом сам факт нарушения экспортного законодательства со стороны Nvidia пока не установлен.

Вашингтон ограничивает поставки наиболее современных американских процессоров в Китай, объясняя это рисками их применения в военных разработках и системах искусственного интеллекта. Расследование должно показать, насколько эффективно действовали существующие механизмы контроля и могла ли Nvidia допустить нарушения при работе с посредниками.