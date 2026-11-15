Американскому технологическому гиганту Nvidia следует назначить новым генеральным директором специалиста со стороны, а не выбирать преемника Дженсена Хуанга среди действующих сотрудников. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

По мнению Бессента, сложившаяся ситуация требует серьёзных кадровых перемен. Министр считает, что назначение внешнего кандидата может стать необходимым шагом на фоне кризиса в руководстве производителя чипов.

Ранее Life.ru сообщал, что совет директоров Nvidia рассматривает главу британской Arm Рене Хааса в качестве преемника Дженсена Хуанга. По информации Financial Times от 13 ноября, компания уже обратилась к потенциальному кандидату. Хаас возглавляет Arm с 2022 года, а ранее около семи лет работал в Nvidia. Его возможное назначение позволило бы корпорации привлечь руководителя извне, знакомого с особенностями её бизнеса.