Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору британской компании Arm Рене Хаасу в рамках поиска нового руководителя после отставки Дженсена Хуанга. Топ-менеджер, ранее уже работавший в американском технологическом гиганте, рассматривается в качестве одного из возможных преемников основателя компании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Хаас входит в число кандидатов, с которыми совет директоров Nvidia обсуждает возможное назначение. При этом окончательного решения пока нет, а сам глава Arm публично не раскрывал, готов ли он принять предложение. Представители Arm отказались комментировать ситуацию, Nvidia также не предоставила оперативного ответа на запрос журналистов.

Рене Хаас возглавляет Arm с февраля 2022 года. Под его руководством компания провела размещение акций на бирже Nasdaq в 2023 году и продолжила расширять присутствие на рынке процессорных технологий. Разработанные Arm архитектуры используются в смартфонах, компьютерах, автомобильной электронике и центрах обработки данных.

Для Хааса переход в Nvidia мог бы стать возвращением в уже знакомую компанию. До прихода в Arm в 2013 году он около семи лет проработал в Nvidia, где занимал должности вице-президента и генерального менеджера подразделения вычислительных продуктов. Таким образом, потенциальный кандидат хорошо знаком с бизнесом производителя чипов и особенностями полупроводниковой отрасли.

Поиски нового руководителя начались после того, как 12 ноября Nvidia официально объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Предприниматель бессменно руководил компанией с момента её основания в 1993 году. Временной главой Nvidia назначили финансового директора Колетт Кресс, которая продолжит исполнять свои прежние обязанности до выбора постоянного руководителя.

Ранее Life.ru сообщал об отставке Дженсена Хуанга после громкого скандала вокруг его личной жизни. Решению предшествовали сообщения о возможных рисках для корпоративной безопасности и внутреннее расследование. Сам Хуанг признал супружескую неверность и выразил готовность сотрудничать с проверяющими. При этом доказательств компрометации коммерческих секретов Nvidia публично представлено не было.