Семь нынешних и бывших руководителей и инвесторов Nvidia потеряли в общей сложности около 68 миллиардов долларов на фоне падения акций технологического гиганта. Трое из них перестали быть долларовыми миллиардерами, а состояние основателя компании Дженсена Хуанга сократилось на 62 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Наиболее серьёзные финансовые потери понёс сам Хуанг. По оценке издания на 12 ноября, его капитал уменьшился до 145 миллиардов долларов, в результате чего предприниматель покинул десятку богатейших людей планеты. За неделю после публичного признания в супружеской неверности акции Nvidia подешевели на 11%, а относительно октябрьского максимума — на 31%.

Обвал котировок произошёл на фоне скандала вокруг предполагаемых внебрачных отношений Хуанга, в том числе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. После публикаций СМИ совет директоров начал внутреннее расследование, а 11 ноября принял отставку основателя компании. Официальную причину его ухода Nvidia не назвала.

Падение стоимости акций ударило и по другим крупным акционерам. Венчурный инвестор Марк Стивенс потерял около двух миллиардов долларов, сохранив состояние в 9,7 миллиарда. Капитал члена совета директоров Тенча Кокса сократился на 2,2 миллиарда — до семи миллиардов долларов.

При этом сразу трое связанных с Nvidia предпринимателей лишились статуса миллиардеров. Речь идёт о финансовом директоре и временной главе компании Колетт Кресс, члене совета директоров Бруке Сьюэлле и бывшем исполнительном вице-президенте Джее Пури. Состояние каждого из них, по подсчётам Forbes, снизилось примерно до 900 миллионов долларов.