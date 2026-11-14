Илон Маск вступился за бывшего главу Nvidia Дженсена Хуанга и поддержал петицию о его возвращении на пост генерального директора. Миллиардер намерен лично подписать обращение в защиту бизнесмена, покинувшего корпорацию на фоне громкого скандала с предполагаемой агенткой китайской разведки.

«Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже ее подписываю», — отметил он в соцсети X.

Отставке Хуанга предшествовали публикации о его предполагаемых внебрачных отношениях с несколькими женщинами. Одна из них ранее возглавляла компанию, закупавшую американские чипы на миллиарды долларов, и оказалась под подозрением спецслужб США. Сам бизнесмен признал супружескую неверность, однако сведения о возможном шпионаже остаются неподтверждёнными.