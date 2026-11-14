Илон Маск поддержал петицию за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia
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Илон Маск вступился за бывшего главу Nvidia Дженсена Хуанга и поддержал петицию о его возвращении на пост генерального директора. Миллиардер намерен лично подписать обращение в защиту бизнесмена, покинувшего корпорацию на фоне громкого скандала с предполагаемой агенткой китайской разведки.
«Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже ее подписываю», — отметил он в соцсети X.
Отставке Хуанга предшествовали публикации о его предполагаемых внебрачных отношениях с несколькими женщинами. Одна из них ранее возглавляла компанию, закупавшую американские чипы на миллиарды долларов, и оказалась под подозрением спецслужб США. Сам бизнесмен признал супружескую неверность, однако сведения о возможном шпионаже остаются неподтверждёнными.
Поддержка петиции стала новым этапом обсуждения будущего бывшего CEO. Хронология кризиса руководства Nvidia с данными о предшествовавшем расследовании опубликована Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, как Дженсен Хуанг публично признался в измене супруге после сообщений о романе с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed. Американские спецслужбы заподозрили предпринимательницу в сотрудничестве с китайской разведкой, однако Пекин отверг эти обвинения, назвав их клеветой. Позднее в скандале всплыла пикантная подробность: по сведениям The Wall Street Journal, пару познакомил собственный муж Элис, который якобы знал об их отношениях и не возражал. Затем The New York Times сообщила о предполагаемой связи главы технологического гиганта с вице-президентом Кимберли Пауэлл, а Reuters приписало ему ещё один роман с неназванной сотрудницей. На фоне разбирательств совет директоров начал независимую проверку, а 12 ноября основатель Nvidia покинул посты президента, гендиректора и члена совета директоров, после чего временное руководство перешло к финансовому директору Колетт Кресс. При этом официальная причина отставки не названа, а доказательств утечки корпоративных секретов компания публично не представила.