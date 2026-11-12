Экс-главе Nvidia Дженсену Хуангу приписывают внебрачные отношения ещё с одной сотрудницей компании. Если информация подтвердится, это будет уже третья женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника.

По данным агентства, Хуанг состоял в близких отношениях с сотрудницей Nvidia, имя которой не раскрывается. Журналисты не смогли с ней связаться. В самой компании отказались комментировать эту информацию. Reuters направило запросы Дженсену Хуангу, Кимберли Пауэлл и представителю совета директоров Nvidia, однако ответа не получило. С Элис Хуанг связаться также не удалось.

Сообщения о других личных отношениях бывшего CEO остаются утверждениями источников. Проверенные факты и неподтверждённые версии скандала Nvidia — в материале Life.ru.

Ранее стало известно, что американский Минюст ведёт несколько расследований, затрагивающих деятельность производителя чипов Nvidia. Новые подробности появились на фоне скандала. Одно из направлений работы американского ведомства связано с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Регуляторы изучают деловую практику Nvidia и её влияние на конкуренцию на рынке технологий искусственного интеллекта. Ещё два расследования касаются компаний Megaspeed и Supermicro. Обе фигурируют в истории с поставками передовых американских чипов и возможным обходом экспортных ограничений, действующих в отношении Китая.