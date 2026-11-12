Внезапное желание мужчины после 35 лет обзавестись кожаной курткой может стать поводом для разговора о переменах в его жизни. Сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru с юмором посоветовала женщинам внимательнее присмотреться к таким обновлениям гардероба, но не спешить подозревать партнёра в неверности.

Причиной для обсуждения стал скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга, который признался в измене супруге. Его неизменный образ с чёрной кожаной курткой неожиданно приобрёл новый смысл в многочисленных шутках пользователей соцсетей.

Шутки шутками, но если мужчина после 35 вдруг надел кожаную куртку — всё, караул. Это не просто куртка, это сигнал. Как красная лампочка на приборной панели: «Владелеца потянуло на приключения». И ладно бы просто на рыбалку! Нет, ему подавай мотоцикл, бар с неоновой вывеской и разговоры с барменом о смысле жизни. Молодятся — это когда ты в 45 покупаешь скейт и падаешь на нём перед школой. А кожаная куртка после 35 — это уже не молодость, это ретро-капитализм какой-то. Александра Миллер сексолог

По словам Миллер, подобные покупки иногда совпадают с периодом переоценки собственной жизни. Мужчине может захотеться сменить привычный стиль, почувствовать себя моложе или привлечь внимание окружающих.

«Это не всегда сразу измена. Возможно это просто кризис среднего возраста в кожаном переплёте», — пошутила специалист.

Сексолог считает, что вместо скандала женщине лучше ненавязчиво поинтересоваться причинами неожиданного преображения мужа. Возможно, ему просто хочется новых впечатлений или внимания со стороны супруги.

При этом Миллер не удержалась от ироничного совета проверить, не пахнет ли обновка чужими духами. Однако выбор одежды нельзя считать достоверным признаком неверности: даже резкая смена имиджа не доказывает, что у человека появились отношения на стороне.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Nvidia Дженсен Хуанг публично признался в измене супруге. Скандал разгорелся после сообщений о его близких отношениях с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Бизнесмен извинился перед женой, детьми и коллегами, а совет директоров компании начал независимое расследование возможного иностранного вмешательства. Сегодня стало известно об уходе Хуанга с поста.

Чёрная кожаная куртка давно стала визитной карточкой главы Nvidia Дженсена Хуанга. Бизнесмен появляется в ней на презентациях, деловых встречах и крупных технологических конференциях уже более десяти лет. В 2016 году он даже представился пользователям Reddit как «парень в кожаной куртке, который повторяет всё трижды». Этот образ настолько прочно закрепился за миллиардером, что его кожанки стали сравнивать с фирменной чёрной водолазкой Стива Джобса. Сам Хуанг рассказывал, что с подбором одежды ему помогают жена и дочь.