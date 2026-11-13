Основатель Telegram Павел Дуров* высмеял отставку главы Nvidia Дженсена Хуанга, назвав его главной ошибкой наличие совета директоров. Предприниматель сравнил ситуацию со своим увольнением из «ВКонтакте» в 2014 году. Своими размышлениями он поделился в соцсети X.

«В 2014 году мой совет директоров уволил меня за то, что я отказался сотрудничать со шпионами. В 2026 году совет директоров Дженсена уволил его за то, что он согласился сотрудничать с одним из них. Так что совет директоров может вас "уволить" в любом случае», — написал Дуров*.

Таким образом бизнесмен иронично обыграл два противоположных сценария. По его версии, отказ от сотрудничества со спецслужбами стоил ему руководящего поста, тогда как предполагаемые связи Хуанга с иностранной разведкой привели к аналогичному результату.

Поводом для высказывания стала отставка Дженсена Хуанга, возглавлявшего Nvidia с момента основания компании в 1993 году. 12 ноября корпорация официально объявила о его уходе с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. При этом в заявлении Nvidia речь идёт именно об отставке, а не об увольнении.

Кадровым перестановкам предшествовал скандал из-за сообщений о внебрачных отношениях Хуанга с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на Китай. Совет директоров начал внутреннее расследование, однако доказательств передачи корпоративных секретов или причастности женщины к шпионажу публично представлено не было. Пекин обвинения отверг.

Временно руководить Nvidia назначили финансового директора Колетт Кресс. Компания уже приступила к поиску постоянного преемника Хуанга, который на протяжении 33 лет оставался её бессменным руководителем.

Заявление Дурова отражает его личную оценку корпоративного управления, а не официальную причину отставки. Что известно об уходе основателя Nvidia — в хронологии Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дуров* позавидовал главе Nvidia из-за предполагаемой китайской шпионки. Основатель Telegram в шутку пожаловался, что иностранные спецслужбы до сих пор не пытались познакомить его с девушками-агентами, и поинтересовался, почему разведки разных стран уделяют ему так мало внимания.