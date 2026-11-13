Основатель Nvidia Дженсен Хуанг перед отставкой переживал тяжёлый личный кризис и в разговорах с близкими называл себя «куском дерьма». По словам знакомых предпринимателя, он перестал беспокоиться о собственной карьере, заявив, что теперь для него важнее всего благополучие жены. Подробности последних дней 63-летнего миллиардера во главе компании раскрыло агентство Bloomberg.

По данным журналистов, на протяжении нескольких недель Хуанг отрицал обвинения в супружеской неверности и пытался сохранить должность генерального директора. Однако к вечеру 11 ноября его отношение к происходящему заметно изменилось. Во время обсуждения своего будущего с советом директоров предприниматель неоднократно давал понять, что больше не намерен сопротивляться.

Собеседники Bloomberg утверждают, что Хуанг стал крайне самокритичен и переживал из-за последствий скандала для своей семьи. Он называл себя «куском дерьма» и говорил, что его дальнейшая судьба уже не имеет значения. Главной заботой миллиардера стала жена Лори, а также возможные последствия публичного разбирательства для женщин, с которыми ему приписывали внебрачные отношения.

Как сообщает Financial Times, в частных разговорах Хуанг также признавался, что семейные отношения для него важнее сохранения руководящего поста. Такое поведение резко отличалось от привычного образа основателя Nvidia — энергичного управленца, который десятилетиями лично контролировал ключевые направления бизнеса.

До скандала Хуанг отличался исключительной вовлечённостью в работу. В его непосредственном подчинении находилось около 60 руководителей, а сам миллиардер регулярно отвечал на письма сотрудников и принимал участие в решении даже сравнительно небольших вопросов. Однако в последние дни перед уходом, по словам источников, его активность снизилась, а ответы на рабочие сообщения стали приходить с задержкой.

Внутри Nvidia вокруг основателя сложилась особая корпоративная культура. По информации FT, некоторые сотрудники в шутку называли Хуанга «Верховным божеством», подчёркивая его влияние на компанию. В руководстве корпорации также работают его дети: дочь Мэдисон занимает высокую должность в маркетинговом подразделении, а сын Спенсер участвует в управлении бизнесом.

Скандал разгорелся после публикаций о предполагаемых внебрачных отношениях Хуанга. Одной из фигур расследования стала предпринимательница Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Другой женщиной СМИ называли вице-президента Nvidia по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Позднее Reuters сообщил о возможной третьей связи предпринимателя с сотрудницей компании.

Совет директоров первоначально рассматривал различные варианты сохранения Хуанга во главе Nvidia, включая перераспределение полномочий между руководством и назначение независимого председателя совета. Однако 12 ноября корпорация официально объявила о его немедленной отставке с постов президента, генерального директора и члена совета директоров.

Временно возглавить Nvidia поручили финансовому директору Колетт Кресс, работающей в корпорации с 2013 года. Новым председателем совета директоров стал Харви Джонс. Компания приступила к поиску постоянного руководителя, который сменит Хуанга после 33 лет его бессменного управления технологическим гигантом.

Сообщения Bloomberg проливают свет на атмосферу вокруг руководителя, но официальная причина отставки компанией не названа. События перед уходом Хуанга из Nvidia собраны в хронологии Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что отставка Дженсена Хуанга последовала за несколькими днями напряжённого обсуждения его будущего в совете директоров. Поводом для внутреннего расследования стали сообщения о личных отношениях предпринимателя и возможных рисках для корпоративной безопасности. Основатель Nvidia публично признал супружескую неверность и пообещал сотрудничать с проверяющими. При этом доказательств компрометации коммерческих секретов компании публично представлено не было. Новость о смене руководства вызвала резкую реакцию инвесторов, а акции производителя чипов начали дешеветь ещё до официального объявления об уходе Хуанга.