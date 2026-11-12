Основатель Telegram Павел Дуров* с иронией пожаловался на несправедливое отношение мировых спецслужб, которые до сих пор не прислали ему ни одной девушки-шпионки. Поводом для шутки стал скандал вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, оказавшегося в центре разбирательства из-за отношений с женщиной, подозреваемой американской разведкой в работе на Китай. Своими соображениями предприниматель поделился в Telegram-канале.

Дуров* обратил внимание, что руководители крупных компаний, которых не привлекают азиатские девушки, оказываются в невыгодном положении. По его шуточной логике, разведывательные службы предлагают таким бизнесменам слишком скудный выбор потенциальных романтических знакомств.

Предприниматель поинтересовался, куда пропали французские, российские и иранские «медовые ловушки». Он посетовал, что ни одна из спецслужб этих государств до сих пор не предприняла попытки познакомить его с девушкой-агентом.

«Мне не прислали ни одной девушки-шпионки. Они вообще пытаются?» — иронично возмутился основатель Telegram.

Отдельная порция сарказма досталась Франции. Дуров* заявил, что французским спецслужбам можно простить отсутствие подобных операций, поскольку, по его шутливому замечанию, местные руководители не интересуются девушками. Представителям остальных государств предприниматель предложил стараться лучше.

Поводом для публикации стал громкий скандал вокруг главы американской корпорации Nvidia. Дженсен Хуанг признал внебрачные отношения с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские разведывательные структуры подозревают в передаче информации китайским властям. При этом доказательств того, что женщина действительно занималась шпионажем, публично не представлено. Пекин отвергает соответствующие обвинения.

Совет директоров Nvidia начал независимую проверку возможных рисков для компании. В корпорации заявили, что пока не располагают основаниями считать коммерческие секреты или национальную безопасность США скомпрометированными. Сам Хуанг сотрудничает с расследованием и продолжает руководить технологическим гигантом.

Реакция Дурова связана с резонансными публикациями об окружении главы Nvidia. Что известно об Элис Хуанг и истории с расследованием — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дженсен Хуанг публично признался в измене супруге после появления сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской разведчицей. Глава Nvidia направил сотрудникам компании письмо, в котором попросил прощения у жены, детей и коллег. Предприниматель признал ответственность за своё поведение и выразил надежду на восстановление доверия близких. При этом руководство корпорации не стало отправлять его в отставку, несмотря на начавшуюся проверку. Хуанг пообещал содействовать расследованию и продолжить работу на посту генерального директора.