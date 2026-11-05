Основатель Telegram Павел Дуров* появился на вечеринке в Дубае в компании девушки по имени Алекса, которую СМИ называют его новой возлюбленной. Совместную фотографию 42-летнего миллиардера и его спутницы опубликовали в соцсети пляжного комплекса J1 Beach Dubai.

Предприниматель посетил празднование Хеллоуина в элитном клубе Sirene by Gaia. Для вечеринки он выбрал образ римского гладиатора.

Спутница Дурова* предпочла лёгкий наряд в античном стиле, дополнив образ очками и платком. По информации СМИ, девушку зовут Алекса. Она работает в немецком агентстве, специализирующемся на организации закрытых светских мероприятий с участием знаменитостей. Сообщается, что Алекса также принимала участие в подготовке вечеринки, на которой появилась вместе с миллиардером.

Совместный выход вызвал интерес на фоне слухов о расставании Дурова* с блогершей Юлией Вавиловой. Ранее девушка перестала публиковать фотографии с предпринимателем и отправилась на Бали. При этом ни Дуров*, ни Алекса публично не подтвердили романтические отношения. Не было и заявлений о расставании основателя Telegram с Вавиловой.

Ранее Юлия Вавилова подогрела слухи о расставании с Павлом Дуровым*, опубликовав фотографию с Бали, на которой заметили руку неизвестного мужчины. Внимание пользователей привлёк и десерт в кадре, содержавший сладости и сахарную пасту. Подписчики вспомнили, что основатель Telegram придерживается строгих пищевых ограничений и избегает сахара. При этом личность мужчины установить не удалось, а сама Вавилова не сообщала о новых отношениях.