Аксессуар, матка или витрина: Психолог объяснила, почему нормальная женщина сбежит от Дурова*

Жёсткие жизненные правила и сосредоточенность Павла Дурова* на собственных целях могли сделать отношения с ним тяжёлым испытанием для партнёрши. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала психолог Марианна Абравитова, комментируя слухи о возможном расставании основателя Telegram с Юлией Вавиловой.

По словам специалиста, рядом с человеком, который выстраивает жизнь прежде всего вокруг собственных идей, режима и представлений об идеале, партнёр может постепенно оказаться на втором плане.

Места женщине рядом с ним в принципе нет. Она может быть лишь аксессуаром или, скажем так, маткой, которая рожает детей — человеком-функцией. Возможно, это какая-то картинка: «Я иду, и рядом со мной красивая женщина». Это опять же делается для себя, как некая витрина. Марианна Абравитова Психолог

По её мнению, такой союз способен долго существовать лишь в том случае, если обоих устраивает функциональный характер отношений. Например, когда мужчина получает желаемый образ пары, а женщина — статус, финансовую стабильность или другие значимые для неё преимущества.

«Женщины, которые приспосабливаются к таким мужчинам, вряд ли их любят. О любви, о настоящей семье и тёплых родственных взаимоотношениях здесь речь не идёт. Поэтому, если нормальную женщину вдруг занесёт в союз с таким мужчиной, она не выдержит. Она либо сгорит, либо исстрадается, либо убежит», — заявила психолог.

Отдельным источником напряжения Абравитова назвала жёсткие бытовые правила. Дуров* неоднократно рассказывал о строгом ЗОЖ и отказе от переработанного сахара. По мнению психолога, проблема начинается в тот момент, когда собственный режим человек пытается распространить и на партнёра.

«Естественно, этим законам, например отказу от сахара, должны следовать и все, кто их окружает. А для людей это может быть абсолютно неприемлемо, ведь встраиваться в чужие правила — это психологическая ломка для человека», — объяснила собеседница Life.ru.

Абравитова считает, что постоянная необходимость соответствовать чужим требованиям способна лишить отношения эмоциональной близости. Женщины себя чувствуют очень одиноко возле таких мужчин, резюмировала психолог.

Пока же ни Дуров*, ни Вавилова публично о разрыве не объявляли. Ранее Life.ru рассказывал, что новый снимок Юлии с Бали подогрел слухи о её возможном расставании с бизнесменом: внимание пользователей привлекли мужская рука в кадре и сладкий десерт, плохо сочетающийся с известными пищевыми привычками основателя Telegram.

Больше новостей о личной жизни звёзд и известных людях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.