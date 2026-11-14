В Nvidia развернулась кампания в поддержку ушедшего главы компании Дженсена Хуанга. Сотрудники призывают совет директоров вернуть основателя технологического гиганта, несмотря на скандал вокруг его внебрачных связей. Как сообщает WIRED, внутреннее обращение, посвящённое судьбе руководителя, собрало более 1600 комментариев, большинство из которых содержат слова поддержки.

Инициативу запустил один из опытных инженеров ещё до отставки Хуанга. Он предложил руководству учитывать позицию работников при принятии решения. После ухода гендиректора обсуждение продолжилось, а некоторые участники прямо потребовали восстановить его в должности.

Сторонники Хуанга опасаются, что смена руководителя негативно скажется на будущем Nvidia. Один из сотрудников объяснил свою позицию словами: «Nvidia — это Nvidia благодаря Дженсену». Другие призывают дать основателю компании второй шанс.

Хуанг покинул пост после сообщений о нескольких предполагаемых внебрачных отношениях. Ранее он сам признался коллективу в неверности супруге и подчеркнул, что его поступку нет оправдания.

Решение об отставке стало неожиданностью для части сотрудников, которые рассчитывали дождаться окончания внутреннего расследования. Один из работников даже направил всей компании письмо с требованием объяснить причины ухода Хуанга.

Временно возглавить Nvidia поручили финансовому директору Колетт Кресс. Совет директоров начал поиск постоянного руководителя, однако часть коллектива продолжает выступать за возвращение основателя компании.