Сотрудники Nvidia массово просят вернуть Хуанга на пост главы компании
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В Nvidia развернулась кампания в поддержку ушедшего главы компании Дженсена Хуанга. Сотрудники призывают совет директоров вернуть основателя технологического гиганта, несмотря на скандал вокруг его внебрачных связей. Как сообщает WIRED, внутреннее обращение, посвящённое судьбе руководителя, собрало более 1600 комментариев, большинство из которых содержат слова поддержки.
Инициативу запустил один из опытных инженеров ещё до отставки Хуанга. Он предложил руководству учитывать позицию работников при принятии решения. После ухода гендиректора обсуждение продолжилось, а некоторые участники прямо потребовали восстановить его в должности.
Сторонники Хуанга опасаются, что смена руководителя негативно скажется на будущем Nvidia. Один из сотрудников объяснил свою позицию словами: «Nvidia — это Nvidia благодаря Дженсену». Другие призывают дать основателю компании второй шанс.
Хуанг покинул пост после сообщений о нескольких предполагаемых внебрачных отношениях. Ранее он сам признался коллективу в неверности супруге и подчеркнул, что его поступку нет оправдания.
Решение об отставке стало неожиданностью для части сотрудников, которые рассчитывали дождаться окончания внутреннего расследования. Один из работников даже направил всей компании письмо с требованием объяснить причины ухода Хуанга.
Временно возглавить Nvidia поручили финансовому директору Колетт Кресс. Совет директоров начал поиск постоянного руководителя, однако часть коллектива продолжает выступать за возвращение основателя компании.
Часть сотрудников выступила в поддержку бывшего руководителя. При этом почему Дженсен Хуанг покинул Nvidia и что официально сообщил совет директоров, Life.ru объясняет в отдельном обзоре.
Ранее Life.ru сообщал о публичном признании Дженсена Хуанга в супружеской неверности. Поводом стали сведения о его отношениях с Элис Хуанг, ранее занимавшей руководящую должность в сингапурской Megaspeed. Американские спецслужбы подозревали женщину в связях с разведкой КНР, однако китайские власти назвали подобные обвинения клеветой. Впоследствии выяснились неожиданные обстоятельства знакомства предполагаемых любовников: как писала The Wall Street Journal, их представил друг другу муж Элис, который, предположительно, был осведомлён о романе и не возражал против него. На этом история не закончилась. The New York Times написала о возможных отношениях Хуанга с вице-президентом Кимберли Пауэлл, а Reuters сообщило о предполагаемой третьей связи с сотрудницей, имя которой не раскрывалось. Последовавший скандал сопровождался независимой проверкой, инициированной советом директоров Nvidia. Уже 12 ноября Хуанг оставил должности президента и генерального директора компании, а также вышел из совета директоров. Временное управление перешло к финансовому директору Колетт Кресс. При этом официальных объяснений причин отставки не последовало, как и публичного представления доказательств утечки корпоративных секретов.