Скандал вокруг Nvidia и предполагаемых связей её бывшего руководителя Дженсена Хуанга с китайской разведкой дошёл до Сената США. Председатель банковского комитета верхней палаты Конгресса Тим Скотт направил предпринимателю официальное письмо с просьбой выступить на открытых слушаниях 3 декабря 2026 года.

«Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьёзную обеспокоенность в сфере национальной безопасности», — говорится в документе.

В качестве оснований для разбирательства сенатор привёл публикации The New York Times и The Wall Street Journal. В них утверждается, что китайская разведка могла завербовать предпринимательницу Элис Хуанг, которая, по версии американских спецслужб, собирала информацию о руководителе Nvidia. Сообщения также касались её близких отношений с Дженсеном Хуангом.

Скотт предупредил, что в случае отказа предпринимателя добровольно явиться комитет может воспользоваться своими полномочиями и направить ему повестку. По данным Politico, сенатор также пригласил министра торговли США Говарда Латника на отдельные слушания, запланированные на 10 декабря.

Сам Хуанг покинул пост президента и генерального директора Nvidia 12 ноября. Совет директоров компании объявил о его отставке с немедленным вступлением решения в силу. Временно руководство корпорацией перешло к финансовому директору Колетт Кресс.

Приглашение на слушания в Сенате стало ещё одним событием после начала проверки Nvidia. История расследования вокруг Дженсена Хуанга и реакция компании представлены в обзоре Life.ru.