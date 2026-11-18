Дженсен Хуанг может окончательно распрощаться с надеждой вновь возглавить основанную им Nvidia. Несмотря на готовность бизнесмена вернуться к руководству технологическим гигантом, совет директоров не намерен восстанавливать его в должности. Об этом заявил председатель совета директоров компании Харви Джонс во время онлайн-конференции по итогам третьего квартала 2027 финансового года.

Руководство Nvidia подтвердило, что решение об уходе Хуанга было принято единогласно. При этом возвращение предпринимателя на прежний пост не рассматривается, несмотря на его многолетние заслуги перед корпорацией.

«Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не собирается восстанавливать Дженсена в должности гендиректора», — подчеркнул Джонс.

Сейчас корпорация занимается поиском постоянного руководителя, который должен заменить Хуанга. После его отставки обязанности гендиректора временно исполняет финансовый директор Колетт Кресс.

Совет директоров заявил, что не намерен восстанавливать Хуанга на посту CEO. С чего началась история отставки Дженсена Хуанга и какие решения ей предшествовали, Life.ru разобрал в хронологии.