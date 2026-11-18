Даже поддержка Маска не помогла: Nvidia отказалась восстанавливать Хуанга в должности
Nvidia официально отказалась возвращать Дженсена Хуанга на пост гендиректора
Дженсен Хуанг. Обложка © ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO
Дженсен Хуанг может окончательно распрощаться с надеждой вновь возглавить основанную им Nvidia. Несмотря на готовность бизнесмена вернуться к руководству технологическим гигантом, совет директоров не намерен восстанавливать его в должности. Об этом заявил председатель совета директоров компании Харви Джонс во время онлайн-конференции по итогам третьего квартала 2027 финансового года.
Руководство Nvidia подтвердило, что решение об уходе Хуанга было принято единогласно. При этом возвращение предпринимателя на прежний пост не рассматривается, несмотря на его многолетние заслуги перед корпорацией.
«Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не собирается восстанавливать Дженсена в должности гендиректора», — подчеркнул Джонс.
Сейчас корпорация занимается поиском постоянного руководителя, который должен заменить Хуанга. После его отставки обязанности гендиректора временно исполняет финансовый директор Колетт Кресс.
Совет директоров заявил, что не намерен восстанавливать Хуанга на посту CEO. С чего началась история отставки Дженсена Хуанга и какие решения ей предшествовали, Life.ru разобрал в хронологии.
Ранее Life.ru рассказывал, что Дженсен Хуанг заявил о готовности вернуться на пост генерального директора Nvidia. Основатель корпорации признался, что счёл бы за честь вновь возглавить компанию, если совет директоров посчитает это решение отвечающим интересам акционеров и сотрудников. При этом бизнесмен подчеркнул, что готов откликнуться на такую просьбу и ради будущего американской технологической отрасли.