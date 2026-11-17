Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться на пост, если совет директоров сочтёт это отвечающим интересам компании. Его слова приводит The Wall Street Journal.

«Если совет директоров решит, что моё возвращение соответствует интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на эти просьбы и вернуться на пост генерального директора», — сказал Хуанг.

По его словам, после ухода он получил много обращений от сотрудников, инвесторов, деловых партнёров и клиентов, которые просили его вернуться.

Однако совет директоров пока не рассматривает такой вариант, сообщает Reuters со ссылкой на трёх собеседников, знакомых с его позицией. Сейчас Nvidia ищет постоянного руководителя, а обязанности гендиректора временно исполняет Колетт Кресс.

Хуанг выразил готовность вернуться, если совет сочтёт это необходимым. Как начался кризис вокруг Nvidia и Хуанга — в отдельном материале Life.ru.

Напомним, совет директоров Nvidia 11 ноября принял отставку Дженсена Хуанга. 12 ноября компания объявила, что временным руководителем стала Колетт Кресс. Официальная причина отставки не названа. Однако говорилось, что причиной стала его супружеская неверность, так как любовницей могла оказаться шпионка из Китая. Из-за кадровых перестановок акции Nvidia резко обвалились на торгах.