С инвестиционных счетов президента США Дональда Трампа 18 мая продали акции Nvidia на сумму от 500 тысяч до миллиона долларов. Сделка состоялась спустя пять дней после того, как госсекретарь Марко Рубио, предположительно, предупредил американского лидера о возможной связи тогдашнего главы компании Дженсена Хуанга с подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовую отчётность Белого дома.

Продажа ценных бумаг произошла вскоре после возвращения Трампа из государственного визита в Китай, в котором также участвовал Хуанг. По сведениям The New York Times, Рубио проинформировал президента о предполагаемых связях бизнесмена с женщиной, которую американские спецслужбы подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой.

При этом сам Трамп отрицает, что получал подобное предупреждение. Он также заявил, что не располагает подтверждениями причастности предпринимательницы Элис Хуанг к шпионской деятельности.

Согласно анализу CNBC, с момента возвращения Трампа в Белый дом через его инвестиционные счета прошло не менее 103 операций с акциями Nvidia на общую сумму от 27 до 97,5 миллиона долларов. В администрации президента подчёркивают, что его портфелем управляют независимые финансовые организации, а сам он не принимает решений о покупке или продаже конкретных акций.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп приобретал акции Nvidia на миллионы долларов незадолго до отмены экспортных ограничений. Финансовые декларации показали, что сделки с ценными бумагами производителя чипов продолжались и после решений Вашингтона, выгодных компании.