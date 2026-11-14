Президент США Дональд Трамп покупал акции Nvidia на миллионы долларов незадолго до отмены экспортных ограничений, выгодной производителю чипов. Как выяснила The Guardian, сделки на сумму от одного до пяти миллионов долларов обнаружились в финансовых декларациях американского лидера, которые изучила антикоррупционная организация DeKleptocracy.

Операции проводились в мае 2025 года, за несколько дней до пересмотра правил, принятых при Джо Байдене. Прежние ограничения должны были затруднить поставки передовых процессоров для искусственного интеллекта в Китай и ряд других государств. Их отмена открыла Nvidia дополнительные возможности на одном из крупнейших рынков сбыта. После решения Белого дома ценные бумаги технологического гиганта подорожали.

На этом история с инвестициями президента не закончилась. В декабре того же года глава государства разрешил экспорт мощных микросхем H200 в КНР. Вскоре после этого в его отчётности появились сведения как минимум о трёх новых покупках активов корпорации. Каждая из них оценивалась в сумму от 250 до 500 тысяч долларов.

Финансовые операции продолжились и в 2026 году. По данным Reuters, в августе Трамп приобрёл акции Nvidia на сумму до 1,6 миллиона долларов и продал на сумму до одного миллиона.