Вернётся ли Дженсен Хуанг в Nvidia: что известно 16 ноября Оглавление Что известно о возможном возвращении Дженсена Хуанга Кто поддерживает возвращение Хуанга: Маск, Суини и инвесторы Почему возвращение может встретить сопротивление в Вашингтоне Кто руководит Nvidia сейчас: Колетт Кресс и Харви Джонс Рассматривает ли совет Nvidia другие кандидатуры Когда станет понятно, вернётся ли Дженсен Хуанг Частые вопросы Дженсен Хуанг. Обложка © ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Дженсен Хуанг обсуждает возвращение в Nvidia, пишет FT. Кто его поддерживает, что говорят инвесторы и власти США, кто сейчас руководит компанией.

Дженсен Хуанг, покинувший руководство Nvidia в ноябре 2026 года, обсуждал с доверенными лицами возможность возвращения на пост генерального директора. Об этом 15 ноября сообщила Financial Times со ссылкой на источники; информацию пересказало агентство Reuters. По данным журналистов, сторонники основателя корпорации пытаются убедить совет директоров пересмотреть кадровое решение и рассчитывают на поддержку влиятельных представителей Кремниевой долины. Однако официального решения о возвращении Хуанга нет: временным главой Nvidia остаётся Колетт Кресс.

Что известно о возможном возвращении Дженсена Хуанга

По информации Financial Times, Хуанг обсуждал сценарий возвращения с ближайшим окружением. Один из его союзников рассказал о создании координационной группы из руководителей технологических компаний: её задачей станет поддержка кандидатуры бывшего CEO перед советом директоров Nvidia. Сторонники также надеются привлечь внимание Белого дома.

Эти контакты нельзя называть официальными переговорами Хуанга с советом директоров. Публичного заявления Nvidia о восстановлении основателя в должности или о согласовании его кандидатуры пока нет. Reuters отмечало, что компания не ответила сразу на запрос о комментарии, направленный вне обычного рабочего времени.

Кто поддерживает возвращение Хуанга: Маск, Суини и инвесторы

За возвращение основателя Nvidia выступили представители технологической отрасли. Илон Маск поддержал обращение за восстановление Хуанга; среди сторонников инициативы также упоминается глава Epic Games Тим Суини. Часть нынешних и бывших сотрудников компании присоединилась к публичной кампании. Количество подписей у разных источников и на разные даты отличается, поэтому его не следует помещать в заголовок без указания времени проверки.

Ещё 13 ноября инвесторы Брэд Герстнер (Altimeter Capital) и Гэвин Бейкер (Atreides Management) призвали совет директоров рассматривать все варианты дальнейшего руководства, включая возможное возвращение Хуанга. По их мнению, многолетние результаты предпринимателя и неопределённость после его ухода требуют открытого рассмотрения разных сценариев.

Life.ru ранее сообщил о поддержке петиции Илоном Маском и выступлениях сотрудников компании.

Почему возвращение может встретить сопротивление в Вашингтоне

Министр финансов США Скотт Бессент 15 ноября заявил, что Nvidia стоит искать нового руководителя вне компании и провести серьёзные изменения в системе управления. Он также потребовал ответов по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов. Это позиция американского чиновника, а не формальное решение совета директоров Nvidia.

Вокруг бывшего CEO продолжаются разбирательства после сообщений СМИ о личных отношениях и возможных рисках корпоративной безопасности. Nvidia ранее объявила о независимой проверке. Официальное сообщение об отставке не установило её причину; обвинения в шпионаже и незаконной передаче секретов нельзя представлять доказанными фактами.

Кто руководит Nvidia сейчас: Колетт Кресс и Харви Джонс

11 ноября совет директоров принял отставку Дженсена Хуанга с постов президента, CEO и члена совета. 12 ноября компания обнародовала кадровые изменения. Временным генеральным директором назначена финансовый директор Колетт Кресс, которая сохраняет обе должности до выбора постоянного преемника. Первым председателем совета директоров стал Харви Джонс, входящий в него с 1993 года.

По официальному пресс-релизу Nvidia, совет рассматривает внутренних и внешних кандидатов. Постоянный новый генеральный директор на 16 ноября не назначен, а само обсуждение возвращения Хуанга не означает, что кадровый поиск прекращён.

Обсуждение возвращения бывшего CEO началось после нескольких дней корпоративного кризиса. Что произошло до возможного возвращения Дженсена Хуанга — в хронологии Life.ru.

Рассматривает ли совет Nvidia другие кандидатуры

Financial Times сообщала, что представители совета связывались с Рене Хаасом, руководителем разработчика процессорных архитектур Arm, как с возможным кандидатом. При этом компания уточняла, что официальный процесс переговоров с претендентами ещё не начат. Упоминание Хааса в сообщениях СМИ не равнозначно назначению или полученному предложению занять пост.

Когда станет понятно, вернётся ли Дженсен Хуанг

Подтверждённого срока решения нет. Ближайшее календарное событие для Nvidia — публикация финансовых результатов 17 ноября 2026 года. Компания запланировала отчёт примерно на 13:20 по тихоокеанскому времени и конференц-звонок на 14:00. Финансовый отчёт сам по себе не означает, что к этой дате совет назначит постоянного CEO или примет решение о возвращении Хуанга.

До появления официального заявления корректно говорить лишь о поддерживаемом союзниками сценарии возможного возвращения. Инициативы инвесторов и сотрудников могут влиять на общественную дискуссию, однако окончательные решения о составе руководства принимает совет директоров Nvidia.

Частые вопросы

Дженсен Хуанг уже вернулся в Nvidia? Нет. По состоянию на 16 ноября 2026 года официального заявления о его возвращении на пост CEO нет.

Кто сообщил о возможном возвращении Хуанга? 15 ноября Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Reuters пересказало публикацию.

Кто поддерживает возвращение Хуанга? Публичную кампанию поддержали Илон Маск, Тим Суини, отдельные сотрудники и инвесторы. Их обращения не являются решением совета.

Кто сейчас глава Nvidia? Временный генеральный директор — финансовый директор Колетт Кресс. Председатель совета директоров — Харви Джонс.

Стал ли Рене Хаас новым CEO Nvidia? Нет. Его имя упоминалось в сообщениях СМИ среди возможных кандидатов, назначение не подтверждено.

Когда Nvidia назовёт постоянного CEO? Официальная дата не объявлена. Финансовый отчёт 17 ноября — отдельное плановое событие.