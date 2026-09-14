Советник Бёрнема призвал Украину эскалировать конфликт с Россией
Джонатан Пауэлл. Обложка © ТАСС/IMAGO/APAimages
Советник британского премьера Энди Бёрнема по нацбезопасности Джонатан Пауэлл призвал Киев продолжать курс на отказ от территориальных уступок и усиление давления на Россию. По его словам, рост напряжённости вокруг конфликта следует воспринимать как признак успеха. Об этом он заявил на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, трансляция которой была опубликована на YouTube-канале организации.
«И я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, — это не проблема, а признак успеха», — сказал он.
По мнению Пауэлла, Киеву не следует соглашаться на передачу территорий. Вместо этого украинские власти, как считает британский чиновник, должны продолжать усиливать давление на российскую сторону. Отдельно советник высказался о военных действиях в глубине российской территории. Он рекомендовал наращивать удары по тыловым объектам России.
Кроме того, Пауэлл заявил о необходимости максимально сокращать численность живой силы российской армии. Партнёрам Киева он предложил сохранять единство и продолжать увеличивать объёмы помощи Украине.
Ранее Пауэлл заявил, что обсуждавшиеся после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске варианты урегулирования конфликта России и Украины больше не актуальны. Теперь, по его мнению, сторонам предстоит искать другие способы завершения конфликта. При этом представитель британского правительства признал, что нынешняя ситуация вокруг Украины «ощущается несколько сложной».
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