На 97-м году жизни скончался советский и казахстанский антрополог, академик Оразак Смагулов. Учёный заложил основы антропологической науки в Казахстане и посвятил десятилетия изучению происхождения казахского народа. О его смерти информирует историко-образовательный портал «История Казахстана».

В Министерстве культуры и информации республики выразили соболезнования родным и близким академика. Директор Национального музея Казахстана Берик Абдыгалиулы назвал кончину профессора тяжёлой утратой для научного сообщества.

Смагулов родился в 1930 году в Костанайской области. Получив образование в педагогическом училище и Казахском государственном университете, он некоторое время преподавал в школе, а затем посвятил себя исследовательской деятельности.

В 1984 году Смагулов получил степень доктора исторических наук, а в 2003-м стал академиком Национальной академии наук Казахстана. Он также являлся членом-корреспондентом Болонской академии наук.

За свою карьеру профессор опубликовал более 300 научных работ и создал первую в республике лабораторию этнической антропологии. В сферу его научных интересов входило изучение материалов, обнаруженных при раскопках древних городищ Отрар, Кок-Мардан и Куйрыктобе. Труды академика остаются источником сведений об этногенезе и исторических корнях казахского народа.