Советский и казахстанский антрополог Оразак Смагулов умер на 97-м году жизни
Обложка © Satbayev University
На 97-м году жизни скончался советский и казахстанский антрополог, академик Оразак Смагулов. Учёный заложил основы антропологической науки в Казахстане и посвятил десятилетия изучению происхождения казахского народа. О его смерти информирует историко-образовательный портал «История Казахстана».
В Министерстве культуры и информации республики выразили соболезнования родным и близким академика. Директор Национального музея Казахстана Берик Абдыгалиулы назвал кончину профессора тяжёлой утратой для научного сообщества.
Смагулов родился в 1930 году в Костанайской области. Получив образование в педагогическом училище и Казахском государственном университете, он некоторое время преподавал в школе, а затем посвятил себя исследовательской деятельности.
В 1984 году Смагулов получил степень доктора исторических наук, а в 2003-м стал академиком Национальной академии наук Казахстана. Он также являлся членом-корреспондентом Болонской академии наук.
За свою карьеру профессор опубликовал более 300 научных работ и создал первую в республике лабораторию этнической антропологии. В сферу его научных интересов входило изучение материалов, обнаруженных при раскопках древних городищ Отрар, Кок-Мардан и Куйрыктобе. Труды академика остаются источником сведений об этногенезе и исторических корнях казахского народа.
Ранее Life.ru сообщал, что 22 ноября на 91-м году жизни умер выдающийся российский химик Николай Черноруков. Профессор посвятил более 60 лет работе в Нижегородском университете имени Лобачевского, опубликовал около 500 научных трудов и получил 20 патентов.