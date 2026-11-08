Мошенники несколько лет обманывали россиянок под видом интернет-магазина шуб, а после разоблачения заявили, что направили похищенные деньги на поддержку ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жертвами схемы стали десятки покупательниц из разных регионов России. Женщины находили в соцсетях страницы с меховыми изделиями, которые выглядели как аккаунты действующих магазинов.

Для убедительности аферисты использовали чужие фотографии шуб, размещали поддельные положительные отзывы и отмечали настоящих покупательниц. На страницах можно было найти адрес торговой точки, старые публикации и историю заказов. Всё это создавало впечатление давно работающего бизнеса.

Как рассказали пострадавшие, одни и те же аккаунты использовались для обмана на протяжении нескольких лет. Злоумышленники периодически меняли название магазина, имя его предполагаемой владелицы и ассортимент, а прежние публикации скрывали.

После разоблачения на странице фальшивого магазина появилось признание в мошенничестве. Авторы сообщения утверждали, что деньги обманутых покупательниц якобы пошли на финансирование ВСУ.

От действий аферистов пострадали не только покупательницы. Настоящий владелец одного из украденных аккаунтов начал получать угрозы от людей, ошибочно принявших его за организатора мошеннической схемы.