Всего десяти секунд может хватить, чтобы распознать мошенническое письмо и не попасться на уловки киберпреступников. Для этого нужно проверить три детали: адрес отправителя, тон сообщения и просьбу, с которой обращаются к получателю. Такой способ защиты от фишинга назвал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Первым делом эксперт советует смотреть не на имя отправителя, а на полный адрес электронной почты. Мошенники могут представляться сотрудниками банков, государственных ведомств или известных компаний, однако подделку нередко выдают лишние символы, цифры и подозрительные домены.

Второй тревожный признак — попытка заставить человека действовать немедленно. Злоумышленники часто пугают блокировкой счёта, потерей доступа к сервису или другими неприятностями, чтобы получатель не успел обдумать свои действия.

«Шаг второй — изучите тон сообщения: тревога и спешка — маркер фальши. Настоящие сервисы пишут спокойно», — объяснил Щербаченко.

Особую осторожность стоит проявлять, если в письме предлагают перейти по ссылке и ввести личные данные. По словам специалиста, настоящие организации не запрашивают пароли через электронную почту, а подобные требования могут указывать на попытку похитить доступ к аккаунту.

Эксперт подчеркнул, что фишинг остаётся одной из самых распространённых киберугроз. Для мошенников бывает достаточно одного перехода по вредоносной ссылке, чтобы заманить человека на поддельный сайт и попытаться получить конфиденциальную информацию.