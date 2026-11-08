Мошенников выдадут три детали: Россиянам раскрыли способ вычислить фишинг за 10 секунд
Эксперт Щербаченко: Распознать фишинговое письмо можно всего за 10 секунд
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Всего десяти секунд может хватить, чтобы распознать мошенническое письмо и не попасться на уловки киберпреступников. Для этого нужно проверить три детали: адрес отправителя, тон сообщения и просьбу, с которой обращаются к получателю. Такой способ защиты от фишинга назвал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.
Первым делом эксперт советует смотреть не на имя отправителя, а на полный адрес электронной почты. Мошенники могут представляться сотрудниками банков, государственных ведомств или известных компаний, однако подделку нередко выдают лишние символы, цифры и подозрительные домены.
Второй тревожный признак — попытка заставить человека действовать немедленно. Злоумышленники часто пугают блокировкой счёта, потерей доступа к сервису или другими неприятностями, чтобы получатель не успел обдумать свои действия.
«Шаг второй — изучите тон сообщения: тревога и спешка — маркер фальши. Настоящие сервисы пишут спокойно», — объяснил Щербаченко.
Особую осторожность стоит проявлять, если в письме предлагают перейти по ссылке и ввести личные данные. По словам специалиста, настоящие организации не запрашивают пароли через электронную почту, а подобные требования могут указывать на попытку похитить доступ к аккаунту.
Эксперт подчеркнул, что фишинг остаётся одной из самых распространённых киберугроз. Для мошенников бывает достаточно одного перехода по вредоносной ссылке, чтобы заманить человека на поддельный сайт и попытаться получить конфиденциальную информацию.
С подобными схемами россияне сталкиваются и под видом уведомлений от государственных сервисов. Так, Life.ru рассказывал, как МВД объяснило разницу между настоящими письмами от «Госуслуг» и фишинговыми рассылками. Правоохранители рекомендовали проверять адрес отправителя, содержание уведомления и ссылки, прежде чем совершать какие-либо действия.