Мошенники начали получать доступ к телефонам россиян под предлогом помощи в оформлении кредитов с плохой кредитной историей. Для этого преступники распространяют поддельные банковские приложения через рекламные ссылки в интернете. О новой схеме предупредили в МВД России, материалы которого изучил ТАСС.

Злоумышленники размещают объявления с обещанием подобрать кредит даже тем, кому банки ранее отказывали в выдаче денег. После перехода по ссылке на устройство потенциальной жертвы начинает загружаться программа, которая выдаёт себя за банковский сервис.

Затем приложение предлагает человеку заполнить анкету и указать реквизиты банковской карты. В действительности программа открывает мошенникам возможность удалённо управлять телефоном и получать доступ к личной информации владельца. С помощью похищенных данных преступники могут оформлять на его имя новые займы и переводить деньги на подконтрольные счета.

В МВД рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать банковские приложения из неизвестных источников. Гражданам также следует проверять подлинность финансовых сервисов и не передавать посторонним реквизиты карт и персональные данные.