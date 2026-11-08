Плохая кредитная история стала приманкой: Мошенники нашли новый способ обманывать россиян
Мошенники начали захватывать телефоны россиян под видом помощи с кредитами
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Мошенники начали получать доступ к телефонам россиян под предлогом помощи в оформлении кредитов с плохой кредитной историей. Для этого преступники распространяют поддельные банковские приложения через рекламные ссылки в интернете. О новой схеме предупредили в МВД России, материалы которого изучил ТАСС.
Злоумышленники размещают объявления с обещанием подобрать кредит даже тем, кому банки ранее отказывали в выдаче денег. После перехода по ссылке на устройство потенциальной жертвы начинает загружаться программа, которая выдаёт себя за банковский сервис.
Затем приложение предлагает человеку заполнить анкету и указать реквизиты банковской карты. В действительности программа открывает мошенникам возможность удалённо управлять телефоном и получать доступ к личной информации владельца. С помощью похищенных данных преступники могут оформлять на его имя новые займы и переводить деньги на подконтрольные счета.
В МВД рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать банковские приложения из неизвестных источников. Гражданам также следует проверять подлинность финансовых сервисов и не передавать посторонним реквизиты карт и персональные данные.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года россияне смогут самостоятельно запрещать входящие звонки из-за рубежа. Первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию Антон Немкин объяснил, что новую функцию планируют сделать доступной через «Госуслуги» и МФЦ. Ограничение затронет вызовы из сетей иностранных операторов с зарубежными номерами. Для отмены запрета потребуется лично обратиться в многофункциональный центр.