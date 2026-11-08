Россияне с 1 марта 2027 года смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за рубежа через «Госуслуги» или МФЦ. Новая мера призвана защитить граждан от телефонных мошенников, которые используют иностранные номера для обмана, рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

«Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», — подчеркнул парламентарий.

Новая функция позволит заблокировать входящие вызовы из сетей иностранных операторов с зарубежной нумерацией. Подключить ограничение можно будет дистанционно через портал «Госуслуги» либо лично в многофункциональном центре. При этом для снятия самозапрета потребуется обратиться в МФЦ, сделать это через интернет не получится.

По словам Немкина, особое значение нововведение имеет для пожилых людей и других граждан, которые чаще становятся мишенью телефонных аферистов. Преступники нередко представляются сотрудниками банков, полиции или государственных учреждений, запугивают собеседников и вынуждают их срочно переводить деньги.

Депутат отметил, что механизм подключения и снятия ограничений должен быть максимально простым и понятным. Кроме того, операторам связи предстоит объяснить абонентам, какие именно вызовы будут блокироваться и в каких ситуациях запрет может помешать получению обычных звонков из-за границы.

При этом Немкин предупредил, что новая мера не обеспечит полной защиты от мошенничества. Злоумышленники могут использовать российские номера и другие каналы связи, поэтому гражданам по-прежнему необходимо соблюдать осторожность и не сообщать посторонним конфиденциальные данные.

Ранее Life.ru рассказывал о новой уловке телефонных мошенников, которые убеждают россиян проверить телефон на прослушку с помощью комбинации *#62#. После ввода команды на экране может появиться служебный номер голосовой почты, который аферисты выдают за доказательство слежки. Затем жертву пытаются убедить перевести сбережения на якобы безопасный счёт или оформить кредит. Специалисты предупредили, что сама комбинация проверяет настройки переадресации и не позволяет определить наличие прослушки.