Мошенники на сайтах знакомств стараются как можно быстрее завоевать доверие собеседника, чтобы затем получить доступ к его аккаунтам и выманить деньги. Одним из главных признаков обмана становятся неожиданные просьбы помочь с заказом, получением скидки или подтверждением операции, предупредили в МВД России.

Злоумышленники начинают с обычной дружелюбной переписки, создавая у человека ощущение близкого знакомства. Когда контакт установлен, новый знакомый обращается с небольшой просьбой: например, помочь получить скидку через чат-бот или оформить заказ. Для этого жертве предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС якобы для подтверждения.

Именно в этот момент мошенники могут получить доступ к аккаунту пользователя. После взлома к общению подключаются другие участники преступной схемы, которые начинают психологически давить на человека и под различными предлогами требовать деньги.

В ведомстве пояснили, что аферисты используют не только просьбы о помощи. Иногда общение постепенно переводят на тему инвестиций и быстрого заработка, предлагая вложиться в якобы прибыльный проект. В других случаях собеседника убеждают временно предоставить доступ к аккаунту, после чего блокируют его и требуют деньги за восстановление.

Полицейские подчёркивают, что главный тревожный сигнал — резкий переход от обычной переписки к обсуждению финансов, кодов подтверждения, доступа к личным данным или лёгкого заработка. Если виртуальный знакомый начинает настойчиво интересоваться подобными вопросами, в МВД рекомендуют немедленно прекратить общение.