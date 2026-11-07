Незнакомый номер на экране телефона мошенники выдают за доказательство слежки. Для этого они просят собеседника набрать *#62#, а затем убеждают, что через появившийся номер якобы перехватывают звонки. Об уловке «Ленте.ру» рассказал специалист по противодействию мошенничеству Роман Агабаев.

Команда проверяет, настроена ли переадресация звонков на случай, если телефон выключен или находится вне зоны сети. На экране может появиться служебный номер голосовой почты. По нему нельзя определить, читает ли кто-то переписку или прослушивает разговоры.

О похожем сценарии ещё в конце октября рассказывали в Т-Банке. После мнимой «проверки» собеседника убеждали закрыть вклады, взять кредит или передать наличные курьеру, который якобы зачислит их на «безопасный счёт».

По словам Агабаева, риск возникает, если человек под давлением сообщает код подтверждения, вводит данные на поддельном сайте или даёт постороннему удалённый доступ к устройству. Так мошенники могут добраться до банковских приложений и учётной записи на «Госуслугах».

Ранее МВД предупредило о схеме с платной подпиской, которую человеку предлагают срочно отменить. Для этого ему присылают ссылку на поддельный сайт и просят ввести код из СМС. Затем с ним могут связаться от имени поддержки «Госуслуг».