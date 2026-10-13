Создатели курсов ненависти к женщинам бросились закрывать доступ к материалам из-за проверки МВД

В скандальном сообществе «Не сущий свет», деятельность которого проверяют правоохранительные органы, начали удалять публикации и закрывать доступ к материалам. Об этом Life.ru рассказала бывший депутат Госдумы, занимающаяся защитой прав женщин, Ксения Горячева.

По её словам, после начала разбирательства из проекта исчезла часть ранее доступного контента, а некоторые разделы стали закрытыми. При этом полицейская проверка продолжается.

Масштабы сообщества, по оценке Горячевой, значительно превышают аудиторию обычного интернет-паблика. Она считает, что участниками проекта могут быть сотни тысяч мужчин.

Ранее Life.ru сообщал о начале проверки проекта «Не сущий свет» прокуратурой и МВД. В поступившем Горячевой ответе прокуратуры Москвы указывалось на возможные признаки возбуждения ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства. Материалы направили в Центр по противодействию экстремизму МВД для исследования по статье 20.3.1 КоАП. Отдельную психолого-лингвистическую экспертизу назначили по книгам создателя проекта Павла Инакова «Два пальца» и «Бородатый ублюдок». Результаты ожидаются в конце года. Кроме того, обращения передали в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу для проверки в пределах их полномочий.