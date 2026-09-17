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Опубликовано 17 сентября, 09:06

Спасение человека, упавшего в воду около Аничкова моста, сняли на видео

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Санкт-Петербурге спасатели достали из воды человека, оказавшегося в реке у Аничкова моста. Инцидент произошёл у дома № 39, сообщает 78.ru. Кадры спасения оказались в распоряжении редакции телеканала.

У Аничкова моста спасли человека. Видео © 78.ru

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, мужчину вытащили из воды и передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Ранее в Петербурге невеста прыгнула за борт судна ради спасения утопающего. Свадебное платье быстро намокло и потянуло её вниз. К месту вовремя прибыли полицейские и вытянули пострадавших из воды.

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Борис Эльфанд
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