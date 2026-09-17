Спасение человека, упавшего в воду около Аничкова моста, сняли на видео
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Санкт-Петербурге спасатели достали из воды человека, оказавшегося в реке у Аничкова моста. Инцидент произошёл у дома № 39, сообщает 78.ru. Кадры спасения оказались в распоряжении редакции телеканала.
У Аничкова моста спасли человека. Видео © 78.ru
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, мужчину вытащили из воды и передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
Ранее в Петербурге невеста прыгнула за борт судна ради спасения утопающего. Свадебное платье быстро намокло и потянуло её вниз. К месту вовремя прибыли полицейские и вытянули пострадавших из воды.
Больше новостей о ЧП, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.