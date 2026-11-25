Пользователь Reddit под ником Outrageous-Voice1459 получил $376,9 тыс. прибыли на опционах Nvidia, вложив в сделку всего $19 тыс. Доходность составила 1984%, сообщает Bloomberg.

Трейдер приобрёл колл-опционы компании в пятницу, 20 ноября. После резкого роста котировок он закрыл позицию на открытии торгов в понедельник. Скриншот брокерского счёта мужчина опубликовал на Reddit с подписью: «Продал на открытии. Спасибо, Дженсен».

Bloomberg выяснил, что параметры покупки совпадают с реальной крупной сделкой, зарегистрированной на электронной бирже опционов.

Удачная ставка совпала с возвращением Дженсена Хуанга на пост президента и генерального директора Nvidia. 23 ноября совет директоров единогласно восстановил предпринимателя в должности, решение вступило в силу немедленно.

На фоне кадрового решения акции Nvidia за торговую сессию прибавили около 31,5%, достигнув $165,05 за бумагу. На восстановлении котировок заработали не только частные инвесторы, но и крупные участники опционного рынка.

11 ноября Хуанг покинул посты президента и гендиректора Nvidia, а временное руководство корпорацией перешло к финансовому директору Колетт Кресс. Как проходила смена руководства компании и кто управлял ею во время отсутствия основателя, Life.ru рассказывал ранее.