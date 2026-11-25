Президент США Дональд Трамп не исключил, что может помиловать руководителя Nvidia Дженсена Хуанга, если расследование в отношении него приведёт к уголовным обвинениям. Однако американский лидер считает, что бизнесмену не потребуется такая защита, и рассчитывает услышать от него правдивые ответы во время предстоящих слушаний в Конгрессе. Об этом республиканец заявил в интервью New York Post.

Поводом для обсуждения стало предстоящее выступление Хуанга перед американскими законодателями. Конгрессменов интересует, могли ли действия Nvidia при поставках микросхем в Китай нарушить экспортные ограничения и создать угрозу национальной безопасности США.

«Не думаю, что ему нужно ссылаться на Пятую поправку. Думаю, это интересная история для людей. Думаю, я хочу, чтобы он просто сказал правду. Его юристы, конечно, должны будут давать ему советы, но я всегда считал его на сто процентов честным человеком, и, знаете, очень умным», — сказал Трамп.

Вопрос о возможном помиловании возник на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции США изучает деятельность руководителя Nvidia. Трамп не стал исключать применение президентских полномочий, но подчеркнул, что не считает такой сценарий вероятным. Хуанг должен выступить перед Комитетом Палаты представителей по международным отношениям во вторник, а через два дня принять участие в слушаниях банковского комитета Сената. Его возвращение на пост главы Nvidia уже вызвало недовольство представителей обеих ведущих партий.