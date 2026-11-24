Администрация президента США Дональда Трампа заверила совет директоров Nvidia, что основателю корпорации Дженсену Хуангу не предъявлены уголовные обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

Высокопоставленные американские чиновники также сообщили руководству производителя чипов, что не считают предпринимателя угрозой национальной безопасности США. Эти заверения предшествовали решению совета директоров о восстановлении Хуанга в должности.

Как выяснила ранее The New York Times, к урегулированию кадрового кризиса в Nvidia по поручению Трампа подключился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Сам глава Белого дома впоследствии признался, что лично убеждал руководство корпорации вернуть её основателя.

Напомним, Хуанг покинул руководящие посты 12 ноября на фоне скандала вокруг предполагаемых внебрачных отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. Публичных доказательств её причастности к шпионажу представлено не было. Первоначально совет директоров Nvidia отказывался возвращать бизнесмена даже несмотря на поддержку Илона Маска.

Однако уже 23 ноября руководство компании единогласно проголосовало за восстановление Хуанга. На этом фоне акции корпорации подорожали на 31,48%, а её рыночная капитализация увеличилась на 954 миллиарда долларов. При этом генпрокуратура Калифорнии не намерена прекращать расследование в отношении Nvidia. Ведомство продолжит выяснять, могла ли корпорация скрывать от инвесторов сведения о возможных рисках, связанных с её контактами с китайской стороной.