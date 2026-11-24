Рыночная капитализация американского производителя чипов Nvidia за один торговый день выросла на 954 миллиарда долларов после возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора. Компания вновь стала второй по стоимости в мире, следует из биржевых данных.

По итогам торгов 23 ноября акции Nvidia подорожали на 31,48%, до 165,05 доллара за бумагу. Рыночная стоимость корпорации достигла 3,985 триллиона долларов против 3,031 триллиона по итогам предыдущей торговой сессии.

Nvidia удалось обойти Microsoft и Alphabet, материнскую компанию Google. Лидерство в мировом рейтинге сохраняет Apple с капитализацией свыше пяти триллионов долларов.

Возвращение Хуанга обеспечило акциям производителя чипов самый значительный процентный рост за 23 года.

Напомним, 12 ноября Хуанг покинул Nvidia на фоне скандала вокруг внебрачных отношений с предпринимательницей, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. В Пекине эти обвинения отвергли. Первоначально совет директоров отказывался возвращать бизнесмена на руководящий пост, несмотря на публичную поддержку Илона Маска.