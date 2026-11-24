Состояние Дженсена Хуанга выросло на 33 млрд долларов после его возвращения на пост генерального директора Nvidia. На фоне резкого подъёма акций компании предприниматель поднялся сразу на пять позиций в рейтинге миллиардеров Forbes и занял 13-е место, сообщает Forbes Africa.

К 10:50 по местному времени бумаги производителя чипов подорожали на 34,3%. По оценке издания, к полудню 23 ноября по времени восточного побережья США капитал Хуанга достиг примерно 143,1 млрд долларов. Ему принадлежит около 3,5% акций Nvidia.

Совет директоров единогласно вернул Хуанга на руководящий пост через 11 дней после его ухода на фоне скандала вокруг внебрачных связей. Рост котировок последовал сразу за восстановлением предпринимателя в должности.

Как писал Life.ru, сотрудники Nvidia встретили Хуанга громкими аплодисментами, когда он вернулся в штаб-квартиру компании в калифорнийской Санта-Кларе. На кадрах из офиса коллеги окружают предпринимателя в холле и приветствуют его овациями. Среди возгласов слышны «Мы любим тебя, Дженсен!» и «Добро пожаловать обратно!».