Дженсен Хуанг вернулся в штаб-квартиру Nvidia после восстановления в должности гендиректора под громкие аплодисменты сотрудников. Кадры встречи появились в соцсети X.

На записи Хуанг стоит в холле штаб-квартиры в калифорнийской Санта-Кларе, окружённый коллегами. Собравшиеся приветствуют его овациями, выкрикивая «Мы любим тебя, Дженсен!» и «Добро пожаловать обратно!».

Дженсена Хуанга встречают в офисе Nvidia. Видео © X / aburducky

Предприниматель улыбался и оглядывался на сотрудников, которые снимали происходящее на телефоны.

Ранее Life.ru сообщал, что совет директоров Nvidia единогласно вернул Хуанга на пост главы корпорации. Такое решение было принято спустя 11 дней после его ухода. Перед этим руководство получило консультации представителей Правительства США и пришло к выводу, что восстановление предпринимателя не представляет угрозы национальной безопасности. При этом расследование обстоятельств, связанных с предполагаемыми контактами Хуанга с иностранной разведкой, продолжается.