Возвращение Дженсена Хуанга в кресло гендиректора Nvidia не спасло корпорацию от расследования в Калифорнии. Генпрокуратура американского штата намерена продолжить проверку производителя чипов, несмотря на восстановление бизнесмена в должности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

«Восстановление в должности Дженсена Хуанга не меняет того факта, что американский народ заслуживает того, чтобы знать, что здесь произошло — ввела ли Nvidia в заблуждение инвесторов и общественность», — подчеркнули в прокуратуре.

Следователей интересует, могла ли компания скрывать от акционеров информацию о своих связях с Китаем. Также власти выясняют, не попали ли передовые американские процессоры или конфиденциальные сведения в распоряжение китайской стороны.

Ещё 19 ноября генеральный прокурор штата Роб Бонта потребовал от Nvidia предоставить документы. Поводом стал скандал вокруг предполагаемых отношений Хуанга с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. При этом доказательств её причастности к шпионажу публично не представлено.

Примечательно, что 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга на посту руководителя. В компании объяснили решение консультациями с высокопоставленными представителями правительства США. Руководство корпорации пришло к выводу, что возвращение основателя не представляет угрозы национальной безопасности.

Позиция калифорнийских властей при этом осталась неизменной. Даже после кадровых перестановок прокуратура намерена выяснить, насколько достоверно Nvidia информировала инвесторов о возможных рисках. Внутреннее расследование самой корпорации также продолжается.