Президент США Дональд Трамп поздравил Дженсена Хуанга с возвращением на пост главы Nvidia и решил не упускать возможности напомнить о пикантном скандале. В Truth Social американский лидер опубликовал весьма занятный фотомонтаж: Хуанг с красным лифчиком в поднятой руке, за спиной развевается флаг компании, а окружающие будто пытаются то ли удержать бизнесмена, то ли прикрыть его от посторонних глаз. Похоже, кресло гендиректора ему вернули, а вот от шуток про любовные похождения пока не избавили.

За основу изображения взяли знаменитый снимок Трампа после покушения в июле 2024 года. На оригинальном кадре окровавленный политик поднимает кулак в окружении сотрудников Секретной службы. В новой версии его заменили Хуангом, американский флаг — символикой Nvidia, а вместо сжатого кулака в руке бизнесмена оказался красный бюстгальтер.

Трамп также заверил, что американские власти не располагают доказательствами противоправных действий Хуанга. По словам президента, Вашингтон не видит угрозы национальной безопасности в его восстановлении на прежней должности.При этом само поздравление было куда серьёзнее. Трамп назвал решение совета директоров Nvidia вернуть основателя компании правильным и обоснованным. По словам президента, руководство Хуанга необходимо не только корпорации, но и всей американской экономике. Самого предпринимателя он назвал великим патриотом и национальным достоянием.

Официально возвращение Хуанга в руководство Nvidia подтвердили 23 ноября. Совет директоров единогласно восстановил основателя корпорации в должностях президента, гендиректора и члена совета. При принятии решения руководство учитывало консультации с представителями американского правительства.

На фоне кадровых перестановок акции Nvidia резко пошли вверх. После объявления о восстановлении Хуанга бумаги технологического гиганта прибавили более 30% на открытии торгов.