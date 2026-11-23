С красным лифчиком и под охраной: Трамп пикантно поздравил Хуанга с возвращением в Nvidia
Трамп мемом поздравил Дженсена Хуанга с возвращением на пост главы Nvidia
Обложка © Truth Social
Президент США Дональд Трамп поздравил Дженсена Хуанга с возвращением на пост главы Nvidia и решил не упускать возможности напомнить о пикантном скандале. В Truth Social американский лидер опубликовал весьма занятный фотомонтаж: Хуанг с красным лифчиком в поднятой руке, за спиной развевается флаг компании, а окружающие будто пытаются то ли удержать бизнесмена, то ли прикрыть его от посторонних глаз. Похоже, кресло гендиректора ему вернули, а вот от шуток про любовные похождения пока не избавили.
За основу изображения взяли знаменитый снимок Трампа после покушения в июле 2024 года. На оригинальном кадре окровавленный политик поднимает кулак в окружении сотрудников Секретной службы. В новой версии его заменили Хуангом, американский флаг — символикой Nvidia, а вместо сжатого кулака в руке бизнесмена оказался красный бюстгальтер.
Трамп также заверил, что американские власти не располагают доказательствами противоправных действий Хуанга. По словам президента, Вашингтон не видит угрозы национальной безопасности в его восстановлении на прежней должности.При этом само поздравление было куда серьёзнее. Трамп назвал решение совета директоров Nvidia вернуть основателя компании правильным и обоснованным. По словам президента, руководство Хуанга необходимо не только корпорации, но и всей американской экономике. Самого предпринимателя он назвал великим патриотом и национальным достоянием.
Официально возвращение Хуанга в руководство Nvidia подтвердили 23 ноября. Совет директоров единогласно восстановил основателя корпорации в должностях президента, гендиректора и члена совета. При принятии решения руководство учитывало консультации с представителями американского правительства.
На фоне кадровых перестановок акции Nvidia резко пошли вверх. После объявления о восстановлении Хуанга бумаги технологического гиганта прибавили более 30% на открытии торгов.
Ранее Life.ru рассказывал об отставке Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг его предполагаемых связей с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Сам предприниматель признал супружескую неверность, однако его причастность к шпионской деятельности доказана не была. Позднее совет директоров Nvidia отказался возвращать основателя компании, несмотря на публичную поддержку со стороны Илона Маска. Пока развивался корпоративный кризис, капитализация Nvidia сократилась более чем на триллион долларов.
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