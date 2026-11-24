Компания любовницы вернувшегося в Nvidia Хуанга попала в чёрный список США
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Сингапурская Megaspeed International, которая оказалась в центре скандала вокруг Nvidia, вошла в американский торговый чёрный список. Минторг США сообщил об этом в документе Федерального реестра.
Профильный комитет решил добавить в перечень семь организаций, в том числе PT Megaspeed International. Ведомство объяснило основания для ограничений.
«Эти дополнения вносятся из-за значительного риска того, что эти организации могут быть вовлечены в использование передовых вычислительных технологий», — указано в сообщении.
Напомним, скандал случился в начале ноября после публикаций о романе Дженсена Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Она входила в руководство сингапурской технологической компании Megaspeed International, которая покупала чипы Nvidia. Хуанг подтвердил супружескую измену и публично попросил прощения у семьи и сотрудников, но не раскрыл имя женщины.
Ранее Life.ru сообщал, что совет директоров Nvidia единогласно вернул Хуанга на пост руководителя корпорации через 11 дней после его ухода. Перед этим руководство проконсультировалось с представителями правительства США и решило, что возвращение предпринимателя не угрожает национальной безопасности. При этом расследование его предполагаемых контактов с иностранной разведкой через любовницу продолжается.