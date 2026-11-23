Американский производитель графических процессоров Nvidia выбыл из тройки крупнейших по рыночной капитализации компаний мира после обвала акций на 14%. По итогам торгов 20 ноября стоимость корпорации сократилась примерно на $494 млрд, до $3,03 трлн.

Как следует из биржевых данных, в пятницу акции Nvidia подешевели на 14,01%, до $125,53 за бумагу. Днём ранее они торговались по $145,98, а капитализация компании составляла около $3,525 трлн.

В результате технологический гигант опустился с третьего на четвёртое место в мировом рейтинге самых дорогих публичных компаний. Nvidia уступила позицию Alphabet, материнской компании Google. Выше также остались Apple и Microsoft.

Падение произошло на фоне масштабной распродажи акций американских технологических компаний. Как сообщает Reuters, котировки Nvidia снижаются уже несколько недель подряд, а инвесторы выражают обеспокоенность перспективами расходов на искусственный интеллект и изменениями в руководстве компании.

В пятницу под давлением оказались и другие производители полупроводников. Акции AMD, Broadcom и Micron также потеряли более 12%, а технологический индекс Nasdaq Composite упал примерно на 5,3%.

Дополнительную неопределённость вокруг Nvidia создают регуляторные проверки в США. Ранее Life.ru сообщал, что генпрокурор Калифорнии начал расследование в отношении производителя чипов на фоне скандала с бывшим руководителем Дженсеном Хуангом. Власти изучают возможные нарушения экспортных ограничений и полноту раскрытия информации инвесторам. Наличие нарушений пока не установлено.