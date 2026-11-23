Почти $500 миллиардов исчезли за день: Nvidia вылетела из тройки самых дорогих компаний мира
Nvidia выбыла из топ-3 крупнейших компаний мира после обвала акций на 14%
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Американский производитель графических процессоров Nvidia выбыл из тройки крупнейших по рыночной капитализации компаний мира после обвала акций на 14%. По итогам торгов 20 ноября стоимость корпорации сократилась примерно на $494 млрд, до $3,03 трлн.
Как следует из биржевых данных, в пятницу акции Nvidia подешевели на 14,01%, до $125,53 за бумагу. Днём ранее они торговались по $145,98, а капитализация компании составляла около $3,525 трлн.
В результате технологический гигант опустился с третьего на четвёртое место в мировом рейтинге самых дорогих публичных компаний. Nvidia уступила позицию Alphabet, материнской компании Google. Выше также остались Apple и Microsoft.
Падение произошло на фоне масштабной распродажи акций американских технологических компаний. Как сообщает Reuters, котировки Nvidia снижаются уже несколько недель подряд, а инвесторы выражают обеспокоенность перспективами расходов на искусственный интеллект и изменениями в руководстве компании.
В пятницу под давлением оказались и другие производители полупроводников. Акции AMD, Broadcom и Micron также потеряли более 12%, а технологический индекс Nasdaq Composite упал примерно на 5,3%.
Дополнительную неопределённость вокруг Nvidia создают регуляторные проверки в США. Ранее Life.ru сообщал, что генпрокурор Калифорнии начал расследование в отношении производителя чипов на фоне скандала с бывшим руководителем Дженсеном Хуангом. Власти изучают возможные нарушения экспортных ограничений и полноту раскрытия информации инвесторам. Наличие нарушений пока не установлено.
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