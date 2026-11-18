Хакерская группировка The Gentlemen заявила о взломе Nvidia и пригрозила опубликовать якобы похищенные данные компании через 10 дней. Об этом сообщает Cybernews.

Информация о предполагаемой кибератаке появилась на сайте самих злоумышленников. Они внесли американского технологического гиганта в список своих жертв и запустили обратный отсчёт до возможной публикации конфиденциальных сведений.

По данным издания, хакеры рассчитывают получить выкуп за неразглашение информации. Если переговоры завершатся неудачей, группировка угрожает выложить данные в открытый доступ. На момент появления сообщения таймер показывал менее десяти суток.

При этом никаких доказательств успешного взлома злоумышленники не представили. Они не опубликовали образцы предполагаемых похищенных файлов и не уточнили, к каким именно системам Nvidia могли получить доступ. Сама компания также пока не подтвердила факт кибератаки.

The Gentlemen ранее уже заявляла о нападениях на крупные организации в разных странах. Среди предполагаемых целей группировки фигурировали испанский оборонный подрядчик Indra Group, американские энергетические предприятия, аптечные сети и государственные учреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что криптовалютная биржа Binance начала проверку сообщений о возможном взломе. Представители площадки тогда заверили клиентов в сохранности средств и призвали не доверять неподтверждённой информации. Поводом для проверки стали сообщения о крупных переводах цифровых активов с кошельков биржи.