Основатель Telegram Павел Дуров* призвал совет директоров Nvidia вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора, хотя несколькими днями ранее поддерживал его увольнение. Свою новую позицию предприниматель выразил в соцсети X.

«Шутки в сторону, совет директоров Nvidia должен вернуть Дженсена», — написал Дуров*.

Пользователи соцсети напомнили предпринимателю о его публикации от 14 ноября. Тогда он одобрительно отозвался об отставке Хуанга, однако теперь выступил за восстановление бизнесмена в должности.

Сам Хуанг ранее выразил готовность вновь возглавить основанную им компанию. За его возвращение также выступил Илон Маск, а петицию в поддержку бывшего руководителя подписали многочисленные сторонники. Тем не менее совет директоров Nvidia отказался пересматривать решение об отставке.

На этом проблемы Хуанга не закончились. Уже 1 декабря ему предстоит выступить перед комитетами Конгресса США в связи с проверкой возможных нарушений национальной безопасности и обстоятельств доступа Китая к передовым американским чипам.

Ранее Life.ru сообщал, что Nvidia официально отказалась возвращать Дженсена Хуанга на пост гендиректора, несмотря на поддержку со стороны влиятельных представителей технологической отрасли. Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что компания не намерена восстанавливать бизнесмена в должности.