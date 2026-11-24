На возвращении Дженсена Хуанга в руководство Nvidia неизвестные заработали около 350 тысяч долларов. Подозрительные сделки на платформе Polymarket выявила аналитическая компания Bubblemaps.

Как сообщили исследователи, незадолго до объявления о восстановлении Хуанга на посту гендиректора производящей чипы корпорации активность проявили 16 аккаунтов, разделённых на две группы. Все они делали ставки исключительно на события, связанные с Nvidia.

Пять аккаунтов получили средства 16 ноября, остальные 11 — утром 23 ноября, всего за несколько часов до решения совета директоров. В каждом случае от пополнения счёта до первой ставки проходило примерно шесть минут.

Общая сумма вложений составила около 20 тысяч долларов. Некоторые контракты приобретались в тот момент, когда вероятность возвращения Хуанга оценивалась рынком всего в 1,5%. После неожиданного объявления Nvidia владельцы аккаунтов получили совокупную прибыль примерно в 350 тысяч долларов.

Особенно удачной оказалась ставка пользователя под псевдонимом bmlebs, заработавшего более 106 тысяч долларов. Другой участник, 82727skjwojq, получил свыше 101 тысячи. Ещё один неизвестный превратил ставку в 38 долларов в выигрыш размером 1210 долларов.

Аналитики обратили внимание на одинаковое поведение аккаунтов, время их пополнения и выбор ставок. При этом прямой связи между владельцами кошельков специалисты пока не обнаружили. Не установлено и то, располагали ли участники торгов закрытой информацией о предстоящем решении Nvidia.

О необычных сделках также написала The Wall Street Journal, первоначально оценившая общую прибыль двух групп более чем в 340 тысяч долларов.

В то же время возвращение Хуанга могло значительно увеличить стоимость принадлежащих Дональду Трампу акций Nvidia. По подсчётам Financial Times, рост котировок 23 ноября мог принести американскому президенту до 15 миллионов долларов прироста стоимости его пакета ценных бумаг.

Оценка основана на финансовой отчётности Трампа, согласно которой на конец сентября он мог владеть 370 тысячами акций Nvidia. Однако точный размер его пакета на момент возвращения Хуанга неизвестен. Поэтому говорить о подтверждённом заработке президента в 15 миллионов долларов нельзя.