Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы государство приобретало долю в Nvidia из-за возможных обвинений в инсайдерской торговле. Свою позицию он объяснил в интервью телеканалу CNBC.

«Я был бы только рад, но не хочу, чтобы на меня подали в суд. Я не хочу, чтобы правительство судилось со мной из-за инсайдерской торговли», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос о возможной покупке акций технологического гиганта государством.

При этом Трамп отверг предположение, что его вмешательство в ситуацию вокруг руководства Nvidia было связано с желанием повлиять на стоимость ценных бумаг. По словам президента, он добивался возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора исключительно потому, что считал это важным для страны.

Американский лидер также признался, что не ожидал столь бурной реакции рынка на кадровые изменения. Рассматривая биржевые графики, он отметил, что не предполагал такого ажиотажа и энтузиазма инвесторов.

В понедельник, 23 ноября, совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Перед этим компания провела консультации с представителями американской администрации.

Хуанг оставил руководство корпорацией 12 ноября на фоне скандала вокруг отношений с бывшей сотрудницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Американские ведомства расследуют деятельность этой фирмы на предмет возможного нарушения экспортных ограничений, а саму женщину подозревали в передаче информации Китаю. В Пекине эти обвинения отвергли.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп продал акции Nvidia на сумму до миллиона долларов после доклада о предполагаемых связях Элис Хуанг с китайской разведкой. Сделки проводились через инвестиционные счета американского президента, а информация о них стала известна из финансовой отчётности.