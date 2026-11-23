Президент США Дональд Трамп лично поддержал возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia во время заседания совета директоров компании. Американский лидер подключился к обсуждению по телефону, сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Заседание прошло поздно вечером в воскресенье, 22 ноября. По данным портала, Трамп связался с руководством производителя чипов, чтобы убедить участников встречи восстановить Хуанга в должности гендиректора и президента компании.

В Белом доме подтвердили активное участие американского лидера в обсуждении судьбы предпринимателя. Позднее сам Трамп рассказал, что накануне разговаривал с Хуангом и был представлен на заседании совета директоров Nvidia.

Позиции противников возвращения основателя компании ослабли после решения Рене Хааса, возглавляющего британского разработчика процессорных архитектур Arm Holdings, продлить контракт до 2033 года. Его рассматривали как одного из основных кандидатов на замену Хуангу.

В понедельник, 23 ноября, Nvidia официально объявила о восстановлении Хуанга на постах гендиректора и президента. Совет директоров принял решение единогласно после консультаций с высокопоставленными представителями американской администрации. В компании заявили, что возвращение руководителя не представляет угрозы национальной безопасности США.

Хуанг покинул свои должности 12 ноября на фоне скандала вокруг его отношений с женщиной, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой. Пекин отверг обвинения в её причастности к шпионажу. При этом внутреннее расследование Nvidia продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что совет директоров Nvidia единогласно восстановил Дженсена Хуанга на посту руководителя компании. Тогда производитель чипов объяснил кадровое решение консультациями с представителями американского правительства и отсутствием угроз для национальной безопасности.