Вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению американского лидера Дональда Трампа провёл закрытые переговоры с Дженсеном Хуангом о его возвращении на пост главы Nvidia. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Трамп попросил своего заместителя на минувших выходных связаться с предпринимателем и совместно с советом директоров производителя чипов урегулировать кадровый кризис.

Вэнс также заверил руководство Nvidia, что возвращение Хуанга не создаст угрозы национальной безопасности Соединённых Штатов. При этом о переговорах знал лишь узкий круг высокопоставленных чиновников американской администрации.

Уже в понедельник, 23 ноября, совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Трамп публично поддержал это решение, а Илон Маск назвал его исправлением ошибки.

Напомним, Хуанг покинул руководящие посты 12 ноября на фоне скандала вокруг его внебрачных отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой. Пекин отвергает обвинения в шпионаже. Временное руководство корпорацией перешло к финансовому директору Колетт Кресс.

За время кадрового кризиса Nvidia потеряла более триллиона долларов рыночной стоимости. Однако возвращение основателя спровоцировало резкий рост котировок технологических компаний. Между тем власти Калифорнии намерены продолжить расследование в отношении Nvidia, несмотря на возвращение Хуанга.