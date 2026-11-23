Американский предприниматель Илон Маск приветствовал возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia. После того как компания объявила о восстановлении своего основателя в должности, миллиардер опубликовал в соцсети X короткое сообщение.

«Ошибка исправлена», — написал он.

Поводом стало решение совета директоров Nvidia, который 23 ноября единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента, генерального директора и члена совета директоров. Назначение вступило в силу немедленно, менее чем через две недели после его громкой отставки.

Ранее Life.ru рассказывал, как Маск поддержал петицию с требованием вернуть Хуанга в Nvidia. К инициативе присоединились многочисленные сотрудники корпорации, инвесторы и представители технологической отрасли. Однако ещё 17 ноября руководство компании публично отказалось пересматривать решение об отставке. Председатель совета директоров Харви Джонс тогда утверждал, что возвращение основателя не рассматривается.

Кадровый кризис дорого обошёлся производителю чипов. Как писал Life.ru 21 ноября, всего за девять дней рыночная стоимость Nvidia сократилась примерно на 1,04 триллиона долларов. Акции компании подешевели с 173,73 до 128 долларов, а капитализация снизилась до 3,14 триллиона. При этом аналитики отмечали, что связывать всё падение котировок исключительно с уходом Хуанга было бы некорректно.